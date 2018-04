Die USA ziehen mehr als 400 Soldaten aus dem Norden Syriens ab. Quelle: Morukc Umnaber/dpa

Mehr als einen Monat nach der Eroberung der nordsyrischen IS-Hochburg Al-Rakka ziehen die US-Streitkräfte über 400 Soldaten aus dem Land ab. Das sei "ein Zeichen für wirklichen Fortschritt in der Region", teilte die von den USA angeführte Anti-IS-Koalition mit.



Von der Kurdenmiliz YPG angeführte Bodentruppen hatten Al-Rakka Mitte Oktober nach monatelangen Kämpfen mit der Terrormiliz IS eingenommen. Die USA stehen an der Spitze einer internationalen Koalition, die lokale Einheiten unterstützt.