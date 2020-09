Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel.

In Nordmazedonien und Albanien herrscht Enttäuschung über die ausgebliebenen Signale der EU zu Gesprächen über die mögliche Mitgliedschaft beider Staaten. Die Führungsspitzen in Tirana und Skopje übten sich aber in Zweckoptimismus. Mazedoniens Präsident Stevo Pendaroski bekräftigte das Festhalten am euro-atlantischen Kurs. Auch Albaniens Regierungschef Edi Rama strebt weiterhin eine EU-Mitgliedschaft an.



Beim EU-Gipfel in Brüssel wurde keine Einigung über den Start von Beitrittsverhandlungen erzielt.