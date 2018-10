Donald Tusk (r.) spricht mit Jean-Claude Juncker beim EU-Gipfel. Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa

EU-Ratschef Donald Tusk hat sich überraschend optimistisch über die Aussicht auf eine gütliche Einigung mit Großbritannien beim Brexit geäußert. "Ich glaube, wir sind näher an einer endgültigen Lösung und einem Abkommen", sagte Tusk in Brüssel.



EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte, dass die Idee einer längeren Übergangsfrist wahrscheinlich umgesetzt werde. "Ich glaube, es gibt uns etwas Spielraum, um die künftigen Beziehungen in möglichst guter Weise zu regeln", sagte Juncker.