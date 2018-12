Theresa May, Premierministerin von Großbritannien.

Quelle: Alastair Grant/AP POOL/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May erwartet nach dem EU-Gipfel in Brüssel weitere Zusicherungen der Europäischen Union zum Brexit. "Weitere Klarstellungen sind tatsächlich möglich", sagte May. Sie werde in den nächsten Tagen mit ihren EU-Kollegen weitere Gespräche darüber führen.



May begrüßte den Gipfelbeschluss der 27 bleibenden Länder zu den umstrittenen Sonderregeln zur Vermeidung einer festen Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland, dem "Backstop".