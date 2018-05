Auch eine Verordnung aus dem Jahr 1996 holt die EU hervor, um in Iran tätigen Firmen aus der EU zu zwingen, sich den US-Sanktionen nicht anzuschließen, dafür aber die Verluste zu kompensieren, die ihnen im Gegenzug im USA-Geschäft drohen. Doch was Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beim EU-Gipfel in Sofia so martialisch verkündete, dürfte sich in der Praxis als wenig wirksam erweisen.



Keine Verordnung, keine EU-Kommission und keine Regierung wird verhindern können, dass sich Unternehmen aus dem Iran-Geschäft verabschieden, wenn sie das wollen. Solange sie es nicht explizit mit den US-Sanktionen, sondern unternehmerisch begründen, hat die Politik hier keinen Hebel. Helfen könnte die Verordnung bestenfalls kleinen und mitteständischen Firmen, die nur in Iran, nicht aber in den USA aktiv sind – ihnen könnte die von der Politik versprochene Kompensation von Verlusten, die aus dem Rückzug der USA entstehen könnten, ein Anreiz sein, im Land zu bleiben.