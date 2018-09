Söder sieht die Chancen auf eine Einigung im Asylstreit kritisch. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich nach dem EU-Sondertreffen zur Asylkrise skeptisch geäußert. "Erkennbar ist, dass die Positionen in einigen Fragen noch sehr, sehr weit entfernt sind", sagte Söder am Rande eines Termins in Augsburg.



Italien schlägt vor, das Dublin-System völlig aufzugeben. Dagegen hieß es aus der CSU, dass die von Frankreich und Spanien eingebrachten Ideen der Idee von Innenminister Horst Seehofer (CSU) für sogenannte Ankerzentren entsprächen.