Die zwei Eurofighter stürzten in Mecklenburg-Vorpommern ab.

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Die Bergung der beiden abgestürzten Eurofighter an der Mecklenburgischen Seenplatte kann beginnen. Ein Sprecher der Luftwaffe sagte, die Flugsicherheit habe ihre Untersuchungen an den Unfallstellen bei Nossentiner Hütte und Nossentin abgeschlossen. Damit seien die Rümpfe für den Abtransport freigegeben. Die Unfalluntersuchung läuft aber weiter.



Die Verantwortlichen prüfen nun, wie man schwere Bergetechnik an die Absturzorte bekommt. Ein Wrack liegt in einem Wald, das andere an einem Feld.