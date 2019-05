Endgültig aus der Deckung wagte sich am Wahlabend auch die dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Ob sie ihren Hut in den Ring werfe? "Es wäre merkwürdig, in Debatten mit Kandidaten teilzunehmen, die diesen Anspruch haben, wenn ich nicht sagen würde, dass ich dieselben Ambitionen habe - also ja." So deutlich war sie bislang als Teil eines siebenköpfigen Spitzenteams der Liberalen nicht geworden.