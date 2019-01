Die Erde rund um die Pipeline wurde verkohlt.

Quelle: Alexis Triboulard/AP/dpa

Die verheerende Explosion einer Benzinleitung in Mexiko hat nach neuen Erkenntnissen 85 Menschen das Leben gekostet. 72 Verletzte würden noch in Krankenhäusern behandelt, teilte Omar Fayad, Gouverneur des Bundesstaats Hidalgo, mit.



23 der Verletzten seien in Kliniken in Hidalgo, die anderen in Krankenhäuser in anderen Bundesstaaten und in die Hauptstadt Mexiko-Stadt gebracht worden. Das Anzapfen der Pipelines müsse verhindert werden, um weiteren Tragödien vorzubeugen, forderte Fayad.