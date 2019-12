Ein zerstörter Bus nach dem Autobombenanschlag.

Quelle: Abdirahman Mohamed/dpa

Nach dem schweren Autobombenanschlag in Somalias Hauptstadt Mogadischu ist die Zahl der Toten laut einem Sprecher der Rettungsdienste auf mindestens 61 gestiegen. Mohamed Yusuf, Leiter des Medina-Hospitals, spricht sogar von 73 Toten. In seine Einrichtung seien bisher zudem 54 Verletzte gebracht worden.



Unter den Todesopfern sind laut Polizei auch drei türkische Staatsbürger. Sie befanden sich mit ihrem Leibwächter in ihrem Geländewagen, als ein Lastwagen an einem Kontrollposten in die Luft flog.