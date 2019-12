Das Mehrfamilienhaus in Blankenburg nach der Explosion.

Quelle: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg hat die Polizei Flüssiggas und Weltkriegsmunition gefunden. Beides befand sich in der Wohnung des 78-jährigen Mieters, in der die Explosion ausgebrochen war. Der Mann wurde tot aufgefunden. "Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Explosion durch Flüssiggas ausgelöst", hieß es von der Polizei.



Laut Polizei gab es bei der Explosion weniger Verletzte als zunächst angenommen. Es seien 15 verletzt worden, einige schwer.