Afghanische Sicherheitskräfte in Kabul. Archivbild

Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

Nach einer Explosion in einem Hochzeitssaal in der afghanischen Hauptstadt Kabul werden viele Tote befürchtet. Zudem wurden mindestens 20 Menschen verletzt und in ein Krankenhaus in Kabul eingeliefert, wie die Nichtregierungsorganisation Emergency auf Twitter mitteilte. Lokale Journalisten berichteten von Dutzenden Toten.



Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff. In der Vergangenheit hatte aber vor allem die Terrormiliz IS sogenannte weiche Ziele - also wenig geschützte - angegriffen.