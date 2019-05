Soldaten der Anti-Terror-Einheit sichern eine Straße. Archivbild

Quelle: Sebastien Erome/AP/dpa

Nach einer Explosion mit mehreren Verletzten im französischen Lyon sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass der mutmaßliche Täter gefasst sei. Der 24-Jährige sei am Morgen in Lyon festgenommen worden.



Später ergänzte der Lyoner Bürgermeister Gerard Collomb, eine "zweite Person" sei festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft bestätigte dies. Bei der Explosion am Freitagabend im Zentrum der südostfranzösischen Stadt waren 13 Menschen verletzt worden.