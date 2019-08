Das Logo der russischen Atombehörde Rosatom. Archivbild

Quelle: Sergei Ilnitsky/EPA/dpa

Nach dem Zwischenfall auf einem Militärgelände im Norden Russlands mit sieben Toten sollen die Raketentests fortgesetzt werden. Alexej Lichatschow, Chef der russischen Atombehörde Rosatom, sagte mit Blick auf die Todesopfer: "Das beste Andenken an sie wird die Arbeit an neuen Waffen sein, die zu Ende geführt wird."



Bei dem Unglück am vergangenen Donnerstag hatte der Staatskonzern fünf Spezialisten verloren. Außerdem waren zwei Militärangehörige ums Leben gekommen.