Feuerwehrleute beim Löschen des Brandes.

Quelle: Bombers de la Generalitat/dpa

Nach einer Explosion in einem spanischen Chemiepark ist die Zahl der Toten auf drei gestiegen. Ein Mann sei in einem Krankenhaus in Barcelona seinen schweren Verletzungen erlegen, berichten Medien. Bei der Explosion wurden nach Angaben der Regionalregierung zudem mehrere Menschen verletzt.



Die Ursache des Unglücks ist unklar. Die Behörden hatten zunächst vor giftigen Dämpfen gewarnt und die Anwohner dazu aufgerufen, nicht ins Freie zu gehen. Der Zivilschutz gab inzwischen aber Entwarnung.