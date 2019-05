Am Sonntag hatte es mindestens acht Detonationen gegeben, darunter drei in Kirchen und drei weitere in Luxushotels. Die Explosionen in den Kirchen, in denen Ostergottesdienste gefeiert wurden, und Hotels fanden fast zeitgleich statt und sind nach Angaben eines Forensikers des Verteidigungsministeriums von Sri Lanka von Selbstmordattentätern ausgeführt worden. Mittlerweile seien 290 Tote und mehr als 500 Verletzte registriert worden, sagte ein Polizeisprecher. Unter den Opfern sollen mindestens 35 Ausländer sein, unter ihnen US-Bürger, Briten, Inder und türkische Staatsbürger.