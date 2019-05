Polizisten zeigen eine Flagge des IS.

Quelle: Str/AP/dpa

Nach den verheerenden Osteranschlägen in Sri Lanka hat sich die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) auch zum jüngsten Blutvergießen an der Ostküste des Landes bekannt. Drei IS-Kämpfer hätten sich Schießereien mit Sicherheitskräften geliefert und mit ihren Sprengstoffgürteln in die Luft gesprengt. Dabei seien 17 Polizisten getötet worden.



Die Mitteilung ließ sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen. Die sri-lankischen Behörden haben nichts zu getöteten Polizisten bekanntgegeben.