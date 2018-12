Sechs Jahre nach dem schwersten Industrieunfall in der Geschichte Pakistans kommt der Fall nach Deutschland vor Gericht Betroffene klagen in einem Aufsehen erregenden und bisher beispiellosen Prozess in Dortmund gegen den Textildiscounter KiK, damals Hauptauftraggeber in der Fabrik. Saeeda Khatoon hat ihren Sohn in den Flammen verloren. "Er war 18 Jahre alt", sagt sie. Kaum einer habe es am 11. September 2012 aus dem Gebäude geschafft. KiK hingegen betont, es hätten sich bis zu 1.000 Personen in der Fabrik befunden, die meisten seien lebend rausgekommen.