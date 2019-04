Zusammenbruch einer Brücke in Brasilien.

Quelle: Fernando Araujo/Para Government/AP/dpa

Bei einem Fährunfall im brasilianischen Amazonasgebiet ist es zu einem Brückeneinsturz gekommen. Das Wasserfahrzeug sei am Samstag zunächst gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Dadurch fielen ein 200 Meter großes Teil der Konstruktion samt zweier Autos in einen Fluss im Staat Para.



Das teilte Gouverneur Helder Barbalho unter Berufung auf Augenzeugenberichte mit. Wie viele Insassen sich in den Wagen aufhielten, war zunächst unklar. Taucher suchten den Fluss nach Personen ab.