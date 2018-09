Rettungskräfte auf einem Boot in der Nähe des Unglücksortes. Quelle: -/XinHua/dpa

Nach dem schweren Fährunglück auf dem Victoriasee in Tansania ist die Zahl der Toten auf 200 gestiegen. Präsident John Magufuli die Festnahme der Verantwortlichen angeordnet. Als erster wurde nach einem Bericht der Zeitung "The Citizen" der Kapitän der Unglücksfähre in Gewahrsam genommen.



Der Kapitän habe das Ruder jemandem überlassen, der für das Führen eines Schiffes keine Ausbildung habe. Als Hauptgrund für das Unglück nannte Magufuli die Überladung der Fähre.