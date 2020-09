Kontrollen an der Grenze zu Österreich. Archivbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Nach der illegalen Einreise eines kürzlich in den Libanon abgeschobenen Mitglieds des Miri-Clans will Innenminister Horst Seehofer (CSU) schärfer gegen illegale Einreise und missbräuchliche Asyl-Anträge vorgehen. Der "Bild"-Zeitung zufolge ist die Bundespolizei ab heute zu mehr Grenzkontrollen angewiesen worden.



Wer trotz Einreisesperre einreisen wolle, werde sofort abgewiesen. Wer trotz Sperre Asyl fordere, der solle festgenommen werden und laut Seehofer in der Haft ein Gerichtsverfahren bekommen.