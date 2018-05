Der russische Journalist Babtschenko. Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Die Ukraine steht nach dem vorgetäuschten Mord an dem kremlkritischen russischen Journalisten Arkadi Babtschenko heftig in der Kritik. Journalistenverbände zeigten sich empört über die Irreführung. "Solche Inszenierungen sind ein Stich ins Mark der Glaubwürdigkeit des Journalismus", warnte die Organisation Reporter ohne Grenzen.



Babtschenko (41) war angeblich vor seiner Wohnung in Kiew erschossen worden. Medien weltweit hatten darüber berichtet.