In einem fast 23 Jahre zurückliegenden Kindermordfall aus Jena befindet sich ein 76-jähriger Mann in Haft. Staatsanwaltschaft und Polizei informierten in Weimar über Details zu dem Verdächtigen aus Sachsen, der am Dienstag in Erfurt festgenommen worden war.



Gegen ihn erließ das Amtsgericht Gera Haftbefehl. Die Staatsanwaltschaft gehe von einem Mord zur Verdeckung einer Straftat aus, hieß es. Der Mann soll im Sommer 1996 die damals zehnjährige Ramona aus Jena entführt und getötet haben.