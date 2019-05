Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Symbolbild

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Fast 40 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Schülerin in Aschaffenburg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der heute 56-Jährige steht im Verdacht, das damals 15-jährige Mädchen im Dezember 1979 ermordet zu haben. Er sitzt laut Polizei seit Mitte Mai in Untersuchungshaft.



Der Mann soll das Mädchen demnach sexuell missbraucht und dann ermordet sowie über eine Brüstung 15 Meter in die Tiefe geworfen haben. Wie genau die Polizei auf den Mann gekommen ist, sagte sie zunächst nicht.