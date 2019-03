Die Raumfahrer vor dem neuen Start zur ISS.

Quelle: Dmitri Lovetsky/AP/dpa

Fünf Monate nach einem Fehlstart sollen Alexej Owtschinin und Nick Hague heute zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Mit an Bord wird auch die US-Amerikanerin Christina Koch sein. Die Sojus-Rakete soll in Baikonur in Kasachstan abheben.



Mitte Oktober war es dort zu einem Fehlstart gekommen. Der Russe Owtschinin und sein US-Kollege Hague konnten nach einer Notlandung unverletzt geborgen werden. Die Trägerrakete hatte sich wegen technischer Probleme abgeschaltet und war abgestürzt.