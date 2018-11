Quelle: dpa

Nach einem gewaltigen Felssturz in Österreich bleiben bis zu 80 Talbewohner voraussichtlich mindestens zwei Tage von der Außenwelt abgeschnitten. Geröll und Erdreich waren an Heiligabend in der Gemeinde Vals knapp 40 Kilometer südlich von Innsbruck tonnenweise niedergegangen und hatte die Zufahrtsstraße bis zu 50 Meter hoch verschüttet.



Geologen überflogen das Gebiet und entdeckten einen sich ausdehnenden Spalt, wie Bürgermeister Klaus Ungerank erklärte. Das Sperrgebiet wurde ausgeweitet.