Streikende Fernfahrer legten fast das gesamte Land lahm. Quelle: Vladimir Platonow/Agencia Brazil/dpa

Nach einem tagelangen Streik der Fernfahrer in Brasilien hat Präsident Michel Temer eingelenkt und die Dieselpreise gesenkt. "Meine Regierung war immer dialogbereit und wir haben eine Einigung erzielt", so Temer. Der Preis für Diesel und die Mautgebühren sollen für zwei Monate gesenkt werden. Im Mai waren die Spritpreise um zwölf Prozent angestiegen.



In Brasilien werden die meisten Güter mit Lastwagen transportiert. Wegen des Streiks blieben viele Tankstellen trocken und Supermärkte leer.