Überführung des an der US-Grenze verstorbenen Mädchens.

Quelle: Moises Castillo/AP/dpa

Innerhalb eines Monats ist ein zweites Kind aus Guatemala nach seiner Festnahme durch US-Grenzbehörden gestorben. Der achtjährige Junge sei in Alamogordo im US-Bundesstaat New Mexico ums Leben gekommen, teilte die US-Grenzschutzbehörde mit. Die Todesursache sei noch nicht bekannt.



Der Junge war am Montag in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort ging man von einer Erkältung aus und entließ ihn wieder. Am Montagabend wurde er wieder ins Krankenhaus gebracht. Kurz nach Mitternacht sei er gestorben.