Demonstranten protestieren gegen die Verhaftung von Assange.

Quelle: Peter Rae/AAP/dpa

Der in Ecuador festgenommene Vertraute von Wikileaks-Gründer Julian Assange bleibt vorerst in Untersuchungshaft. Der 36-jährige Schwede soll nach Einschätzung der Ermittler Cyberangriffe auf Informationssysteme geplant haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Quito mitteilte. Seine Bankkonten werden demnach vorerst eingefroren.



Der Verdächtigte war gefasst worden, als er nach Japan ausreisen wollte. Er habe zahlreiche Datenträger bei sich gehabt, teilte die Staatsanwaltschaft mit.