Das Logo des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei.

Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Die in Kanada festgenommene Finanzchefin des chinesischen Telekom-Konzerns Huawei, Meng Wanzhou, kommt vorerst gegen Kaution frei. Das entschied ein Gericht in Vancouver.



Meng hinterlegt umgerechnet 6,6 Millionen Euro, um bis zur Entscheidung über ihre drohende Auslieferung in die USA von Haft verschont zu bleiben. Sie musste aber unter anderem ihre Pässe abgeben und muss ein elektronisches Gerät zur Ortung tragen. Meng werden von US-Behörden Geschäfte mit dem Iran und Betrug vorgeworfen.