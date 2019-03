Es herrscht gespenstische Stille in Utrecht. Am Platz des 24. Oktober im Westen der niederländischen Großstadt stehen zwei gelbe Straßenbahnen - bewegungslos, wie Mahnmale. "Geen Dienst" steht auf dem Hinweisschild an ihrer Vorderseite geschrieben, "Außer Dienst". In einer Bahn waren am Montagmorgen um 10.45 Uhr Schüsse gefallen, drei Menschen starben, fünf wurden verletzt - davon drei schwer.