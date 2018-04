Erneut sitzt ein Deutscher in einem türkischen Gefängnis. Symbol Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der am Freitag in Istanbul festgenommene 33-jährige Deutsche Adil Demirci wird nach ZDF-Informationen in türkischer Haft bleiben. Er war heute einem Haftrichter vorgeführt worden, der darüber zu entscheiden hatte, ob Demirci frei kommt oder aber in Untersuchungshaft genommen wird. Dies ist offensichtlich nun der Fall.



Derya Okatan, die Chefredakteurin der linken Nachrichtenagentur ETHA, für die auch Demirci gelegentlich arbeitete, gab die Entscheidung über ihre sozialen Netzwerke bekannt.