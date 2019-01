Feuer tötet fünf Mädchen in Escape Room.

Quelle: Polskie Radio Koszalin/dpa

Nach der tödlichen Brand-Tragödie bei einem sogenannten Escape-Game in Polen steht nun die Ermittlung der Ursache im Fokus. Darüber hinaus sollen bereits am Samstag die Brandschutzmaßnahmen in allen Escape-Räumen in Polen überprüft werden. Das kündigte der polnische Innenminister Joachim Brudzinski an.



Im nordpolnischen Koszalin waren fünf 15-jährige Mädchen bei einem Feuer ums Leben gekommen. Ein 26-jähriger Mann wurde zudem mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht.