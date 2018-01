Die Vorschrift ist Teil eines ersten Maßnahmenkatalogs, mit dem Präsident Emmanuel Macron eines seiner wichtigsten Wahlkampfversprechen in die Tat umsetzen will - die französische Politik endlich von den zahlreichen Skandalen um Vetternwirtschaft und andere unlautere Praktiken zu befreien. Zum wohl schwersten Glaubwürdigkeitsverlust kam es Anfang des Jahres, als mitten im Präsidentschaftswahlkampf bekannt wurde, dass der konservative Kandidat Francois Fillon seiner Ehefrau über Jahrzehnte ein Mitarbeitergehalt - womöglich in Form einer bloßen Scheinbeschäftigung - zukommen ließ.