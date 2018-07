(Symbolbild) Quelle: Patrick Pleul/dpa

Nach der spektakulären Helikopter-Flucht aus einem französischen Gefängnis fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Häftling. Am Montag beteiligten sich ähnlich viele Polizisten wie am Vortag, als rund 2.900 Beamte im Einsatz waren.



Der 46 Jahre alte verurteilte Räuber war am Sonntag geflohen. Bewaffnete Komplizen landeten mit einem Hubschrauber in einem Hof der Einrichtung, als er sich im Besuchszimmer aufhielt. Die Flucht dauerte nur wenige Minuten, es wurde niemand verletzt.