Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU).

Quelle: Carsten Koall/dpa

Nach einer Flugzeugpanne im südlichen Afrika verzögert sich die Rückreise von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) erneut. Die Mechaniker für die defekte Regierungsmaschine seien inzwischen in Malawi angekommen, das benötigte Ersatzteil stecke aber noch in Johannesburg fest, wie eine Sprecherin erklärte.



Nun könne es erst am Freitag zurückgehen - einen Tag später als zuletzt geplant. Die Panne hatte den Terminplan von Müllers geplanter Afrika-Reise gründlich durcheinandergebracht.