Yücel soll in der Türkei gefoltert worden sein.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid hat die Aussage des "Welt"-Journalisten Deniz Yücel über Folter während seiner Haftzeit in der Türkei "zutiefst besorgniserregend" genannt.



"Die Berichte über die Rückkehr der Folter in der Türkei häufen sich in der letzten Zeit", sagte Schmid. "Dies ist umso bedauerlicher, als es der AKP-Regierung gelungen war, die Folter zurückzudrängen." Die türkische Regierung sei gefordert, Vorwürfe aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.