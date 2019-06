Ein ICE-Zug der Bahn steht im Berliner Hauptbahnhof. Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Die Bahn verspricht, in den nächsten Jahren deutlich klimafreundlicher zu werden. "Die Bahn wird in jedem Fall ihre ökologische Vorreiterrolle weiterhin konsequent ausbauen und verteidigen", sagte ein Sprecher. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte zuvor eine Klimastrategie von dem Konzern gefordert.



Außerdem will die Bahn pünktlicher werden: Sie saniert ab der kommenden Woche zwei wichtige Schnellstrecken grundlegend. Im Mai waren Fernverkehrszüge bereits etwas pünktlicher.