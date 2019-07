Quasi gleichzeitig twittert die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel: "Laut Polizei #Frankfurt hat ein 40-jähriger Afrikaner den 8-jährigen und seine Mutter auf die Gleise gestoßen. An Entsetzlichkeit ist diese Tat kaum mehr zu überbieten - was muss noch passieren?" Und schließt mit dem Satz: "Schützt endlich die Bürger unseres Landes - statt der grenzenlosen Willkommenskultur!" Weidel hat also dieselbe Quelle wie die Nachrichtenagenturen, verknüpft das entsetzliche Ereignis aber blitzschnell mit der sogenannten Willkommenskultur - so wird rechts der politischen Mitte die Entscheidung der Bundesregierung von 2015 verächtlich bezeichnet, die Grenzen nicht zu schließen.