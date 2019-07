Thomas Geisel: Na gut, also was heißt meiner Erfahrung nach? Was ich gesehen habe war, dass hier offenbar eine Gruppe, wahrscheinlich nordafrikanischer Herkunft, vorübergehend etwa die Rutsche in Beschlag genommen hat. Angeblich, Sie haben ja darüber berichtet, gab es Bedrohungen, Beleidigungen gegenüber dem Bäderpersonal und daraufhin hat die Badleitung eben sich veranlasst gesehen, den Badebetrieb einzustellen und die Polizei zu bitten, bei der Räumung des Bades zu helfen.