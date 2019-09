Soll wieder festgenommen sein: Alaa Abdel Fattah. Archivbild

Quelle: Khaled Elfiqi/epa/dpa

Ein halbes Jahr nach Ende seiner fünfjährigen Haftstrafe ist der prominente ägyptische Demokratieaktivist Alaa Abdel Fattah erneut festgenommen worden. Der 37-Jährige befinde sich in Gewahrsam der Staatsanwaltschaft, twitterte seine Schwester Mona Seif und berief sich dabei auf Fattahs Anwälte.



"Wir wissen immer noch nicht, was ihm vorgeworfen wird", schrieb Seif. Die Behörden bestätigten die Festnahme zunächst nicht. Der Aktivist und Blogger zählte zu den Führungsfiguren der Revolution von 2011 in Ägypten.