Deniz Yücel und seine Frau Dilek. Quelle: Can Erok/DHA-Depo Photos/dpa

Nach seiner Freilassung aus türkischer Haft hat "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel seinen Unterstützern gedankt. "Ich danke allen, die in dieser ganzen Zeit (...) an meiner Seite standen", sagte der deutsch-türkische Journalist in einem im Internet veröffentlichten Video.



Er nannte unter anderem seine Frau und Familie, die Bundesregierung, seinen Arbeitgeber "Die Welt" und seine Anwälte. "Ein interessanter Tag, ein denkwürdiger Tag", sagte Yücel mit Blick auf seine Freilassung.