US-Pastor Brunson (l.) wurde zunächst in Ramstein empfangen. Quelle: Emre Tazegul/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat die Freilassung des zwei Jahre lang in der Türkei festgehaltenen Pastors Andrew Brunson als großen Erfolg gefeiert. "Er hat viel durchgemacht, aber nun ist er auf dem Weg zurück", sagte Trump. Brunson werde bereits heute in Washington erwartet.



Zunächst legte das Flugzeug aber am frühen Morgen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein eine Zwischenlandung ein. Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, nahm ihn auf dem Rollfeld in Empfang.