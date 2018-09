Mesale Tolu aus Untersuchungshaft entlassen Quelle: Lefteris Pitarakis/AP/dpa

Die deutsche Journalistin Mesale Tolu ist aus der Untersuchungshaft in der Türkei entlassen worden. Sie konnte in Begleitung ihrer Familie eine Polizeistation in Istanbul verlassen. Dort war sie zunächst hingebracht und festgehalten worden.



Es hatte Verwirrung um die Umsetzung des Gerichtsbeschlusses zu Tolus Freilassung gegeben. Ein Gericht hatte ein Ausreiseverbot bis zu einem Urteil im Verfahren gegen die Deutsche verhängt, wohingegen die Behörden die Abschiebung angeordnet haben sollen.