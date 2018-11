Pakistanische Christinnen beten für Asia Bibi. Quelle: Irum Asim/AP/dpa

Der Ehemann der in Pakistan vom Vorwurf der Blasphemie freigesprochenen Christin hat die USA und Großbritannien um Hilfe gebeten. Ashiq Masih appellierte in einem kurzen Video, seine Familie beim Verlassen das Landes zu unterstützen.



Das Oberste Gericht hatte seine 2010 wegen Beleidigung des Propheten Mohammed zum Tode verurteilte Frau Asia Bibi zwar am Mittwoch freigesprochen. Islamisten protestierten aber so lange dagegen, bis die Regierung zusagte, die Frau nicht ausreisen zu lassen.