In Pakistan kommt es derzeit zu schweren Protesten. Quelle: Ppi/PPI via ZUMA Wire/dpa

Auch zwei Tage nach dem Freispruch einer wegen Gotteslästerung gegenüber dem Propheten Mohammed verurteilten Christin in Pakistan halten die Proteste von Islamisten weiter an. Gespräche der Regierung mit der radikalislamischen Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) zur Entschärfung der Lage scheiterten, sagte TLP-Anführer Khadim Rizvi.



Ausgebrochen waren die Proteste am Mittwoch. Die Christin Asia Bibi war nach acht Jahren in der Todeszelle vom Obersten Gerichtshof freigesprochen worden.