Mit der Ausgliederung der Profi-Abteilung in eine Fußball-AG soll alles besser werden. Doch erneut muss der Dino kräftig zittern. Nach Slomka, Joe Zinnbauer und Peter Knäbel ist es Trainer Nummer vier, Bruno Labbadia, mit zehn Punkten aus sechs Partien zu verdanken, dass der HSV überhaupt noch in die Relegation kommt. Dort schießt Marcelo Diaz den HSV per Freistoßtor zum Last-Minute-1:1 beim Karlsruher SC in die Verlängerung. Dann trifft Nicolai Müller zum Sieg - der erneut vom Glück verfolgte HSV steht weiter unter Artenschutz.