Internationale Raumstation ISS.

Quelle: -/NASA/epa/dpa

Nach rund fünf Monaten auf der Internationalen Raumstation (ISS) sind drei Raumfahrer sicher wieder auf der Erde gelandet. Eine Sojus-Raumkapsel mit dem Russen Sergej Rjasanski, dem US-Amerikaner Randy Bresnik und dem Italiener Paolo Nespoli setzte planmäßig in der Steppe von Kasachstan in Zentralasien auf.



Das zeigten Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA am Donnerstag. Derzeit halten noch ein Russe und zwei Amerikaner die Stellung auf dem Außenposten im Weltall.