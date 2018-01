Nach den Krawallen in Hamburg war Kritik laut geworden, Hamburg habe dem Treiben der Autonomen in den einschlägigen Stadtvierteln zu lange untätig zugeschaut. In der Union zumindest sprechen Politiker unter dem Eindruck der G20-Krawalle schon von rechtsfreien Räumen. "Das jahrelange Wegschauen und Wegducken, falsche Liberalität gegenüber Rechtsbrechern, hat sich jetzt bitter gerächt in Hamburg", sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". In Hamburg müsse man endlich auch auf der Schanze öffentliche Sicherheit durchsetzen, forderte der CDU-Politiker.