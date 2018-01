Auch die Union spricht sich für ein härteres Vorgehen gegen Linksextremisten aus. Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl unterstützt die Einrichtung einer europäischen Linksextremisten-Datei. So könnten die "marodierenden herumreisenden linksextremistischen Gewalttäter" schon an der Grenze abgefangen werden, sagte Strobl im SWR. Er forderte zudem, dass linksautonome Treffpunkte stärker beobachtet werden. Es sei beispielsweise in Hamburg und Berlin normal gewesen, dass "Linksautonome Häuser besetzen und das Recht fortgesetzt brechen", sagte der CDU-Politiker. Das habe sich jetzt in Hamburg bitter gerächt.